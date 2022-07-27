Общество

Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинах

Общество 27.07.2022 10:36
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27.07.2022 10:36



Фальсифицированное сливочное масло, которое якобы было произведено на несуществующем предприятии, может находится на прилавках волгоградских магазинов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, предупреждение о сомнительной продукции пришло из Вологодской области.
Это молочная продукция - масло сливочное, Вологодское, вкусная сказка, 82,5%, производства ЗАО «Вологодский мясокомбинат». Указан фактический адрес осуществления деятельности -  г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4.
- Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области было проведено расследование, в ходе которого установлено, что на территории города Вологды отсутствует предприятие с наименованием ЗАО «Вологодский мясокомбинат», расположенное по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4, по данному адресу располагается многоквартирный жилой деревянный дом. Помещения для производства пищевой продукции отсутствуют, - сообщили в управлении.
В случае выявления в реализации указанной продукции, выработанной несуществующим предприятием, необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.

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