Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинах









Фальсифицированное сливочное масло, которое якобы было произведено на несуществующем предприятии, может находится на прилавках волгоградских магазинов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, предупреждение о сомнительной продукции пришло из Вологодской области.

Это молочная продукция - масло сливочное, Вологодское, вкусная сказка, 82,5%, производства ЗАО «Вологодский мясокомбинат». Указан фактический адрес осуществления деятельности - г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4.

- Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области было проведено расследование, в ходе которого установлено, что на территории города Вологды отсутствует предприятие с наименованием ЗАО «Вологодский мясокомбинат», расположенное по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4, по данному адресу располагается многоквартирный жилой деревянный дом. Помещения для производства пищевой продукции отсутствуют, - сообщили в управлении.

В случае выявления в реализации указанной продукции, выработанной несуществующим предприятием, необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.



