Опасное сливочное масло ищут в волгоградских магазинах

Общество 27.07.2022 10:36
0
27.07.2022 10:36
Фальсифицированное сливочное масло, которое якобы было произведено на несуществующем предприятии, может находится на прилавках волгоградских магазинов. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, предупреждение о сомнительной продукции пришло из Вологодской области.
Это молочная продукция - масло сливочное, Вологодское, вкусная сказка, 82,5%, производства ЗАО «Вологодский мясокомбинат». Указан фактический адрес осуществления деятельности - г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4.
- Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области было проведено расследование, в ходе которого установлено, что на территории города Вологды отсутствует предприятие с наименованием ЗАО «Вологодский мясокомбинат», расположенное по адресу: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 4, по данному адресу располагается многоквартирный жилой деревянный дом. Помещения для производства пищевой продукции отсутствуют, - сообщили в управлении.
В случае выявления в реализации указанной продукции, выработанной несуществующим предприятием, необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (400005 г. Волгоград, Ленина пр., 50б, телефон «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30) для принятия мер реагирования.
Власти Волгограда предложили увековечить память участников СВО на Донбассе27.07.2022 15:47
Общество 27.07.2022 15:47
Для жителей Волгоградской области подорожают уведомления «Сбербанка»27.07.2022 15:22
Общество 27.07.2022 15:22
В хуторе Волгоградской области продают хибару с уличным туалетом за 200 миллионов27.07.2022 14:40
Общество 27.07.2022 14:40
«Любим и будем любить свою родину»: скандальная группа Little Big отменила концерт в Волгограде27.07.2022 13:56
Общество 27.07.2022 13:56
Два миллиона творят чудеса: в Волгограде наконец-то нашли подрядчика для ремонта Ворошиловского райсуда27.07.2022 13:30
Общество 27.07.2022 13:30
Депутаты Волгоградской облдумы закупают полотенца к победе в Сталинградской битве27.07.2022 13:28
Общество 27.07.2022 13:28
Бывший футболист и ректор волгоградского вуза скончался на 87-ом году жизни27.07.2022 12:25
Общество 27.07.2022 12:25
В Волгограде на два дня отключили горячую воду на четырех улицах27.07.2022 12:00
Общество 27.07.2022 12:00
«Горюем и мы, и горожане»: магазин дешевой одежды откроют на Центральном рынке уже в августе27.07.2022 11:33
Общество 27.07.2022 11:33
«Дядя Ваня» крепко обосновался в Волгоградской области27.07.2022 10:51
Общество 27.07.2022 10:51
«Увидели свет в конце тоннеля»: УК «Новый дом» взялся за ремонт многострадальной девятиэтажки в Волгограде27.07.2022 10:04
Общество 27.07.2022 10:04
Больше половины волгоградцев готовы отказаться от покупки новой одежды27.07.2022 09:43
Общество 27.07.2022 09:43
В Камышине пес после смерти хозяйки остался ее ждать27.07.2022 08:41
Общество 27.07.2022 08:41
«Это еще не все»: в Волгограде снова прогнозируют грозу 27 июля27.07.2022 08:01
Общество 27.07.2022 08:01
«Поехали домой, Шоколадка!»: в Волгограде потерявшихся питомцев возвращают хозяевам27.07.2022 07:03
Общество 27.07.2022 07:03