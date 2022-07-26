



Жители многоквартирных домов по улице Глазкова в Центральном районе Волгограда пришли в негодование, не обнаружив на переезде через трамвайные пути после замены теплового канала чугунной конструкции. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, на протяжении многих лет именно чугун между рельсами спасал их транспорт от повреждений.

– В 2008 году мы кое-как добились этого чугунного переезда, – рассказал информагентству житель дома №5 по улице Глазкова Андрей. – До этого здесь также был асфальт, который за несколько месяцев стирался и проседал, в результате чего машины теряли колеса и ломались. Пока в суд не обратились, никто не шелохнулся.

Горожане требуют вернуть на место чугунные плиты и задаются вопросом: чем они помешали на этот раз при восстановлении переезда?

– Неужели администрации снова охота судиться с нами, или чиновники нам будут добровольно оплачивать покупку новых шин и бамперов? – продолжают жители улицы Глазкова.





В мэрии, в свою очередь, уверены, что именно асфальтобетон, который уложили рабочие взамен старых чугунных конструкций, долговечней и безопасней для автолюбителей.

– Металлические конструкции уже не применяются при восстановлении переездов, – заявляют в мэрии. – На их смену пришли асфальтобетонные покрытия, которые намного безопасней и комфортней для автомобилистов. Данная технология позволяет установить для автомобилей лучшее сцепление колес с дорогой, нежели чугунные пластины. Также покрытие намного быстрее, а главное качественнее заменить при ее поломке, чем устаревший металл, который может проржаветь или прогнуться.

Напомним, с 21 июля в ходе реконструкции теплосетей трамвайное полотно на 25-метровом участке было демонтировано. На период проведения работ МУП «Метроэлектротранс» была разработана для СТ специальная схема движения. К утру 25 июля снова было запущено движение трамваев.

Фото: Павел Мирошкин/ ИА «Высота 102»