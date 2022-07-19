«Можно пройти пешком»: в Волгограде изменят движение скоростного трамвая из-за ремонта теплосетей

Общество 19.07.2022 13:18
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19.07.2022 13:18
В связи с работами по реконструкции тепломагистрали, проходящей по улице Глазкова, с 21 по 24 июля МУП «Метроэлектротранс» вводит специальную схему работы скоростного трамвая, а также запускает компенсационный троллейбусный маршрут. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
На время ремонтных работ, которые проводит ООО «Концессии теплоснабжения» на участке линии скоростного трамвая, трамвайное движение на 25-метровом участке, проходящем через ул. Глазкова, будет приостановлено.
В связи с этим МУП «Метроэлектротранс» вводит рядом с улицей Глазкова дополнительную трамвайную остановку при движении с южной части города. От «ВГТЗ» движение будет осуществляться до остановки «ЦПКиО». После высадки пассажиров трамваи отправятся в обратную сторону. Пересесть в трамвай для продолжения движения по маршруту пассажиры могут по имеющимся билетам без дополнительной оплаты.
МУП «МЭТ» обустроил пересадочные платформы на максимально близком друг к другу расстоянии.
На отрезке «ВГТЗ» - «ЦПКиО» будут курсировать 9 единиц транспорта, между ул. Глазкова и ст. «Ельшанка» - еще 7 единиц. Интервал движения на обоих отрезках в пиковое время составит 7 минут, в межпиковое – порядка 9 минут.
Организовать реверсивную схему движения скоростного трамвая на участке от «Ельшанки» до ул. Глазкова позволяет специальная стрелка, оборудованная МУП «Метроэлектротранс» напротив остановки «ТРК «Европа» в рамках подготовки к ЧМ-2018.
Аналогичную стрелку рядом с остановочным пунктом «ЦПКиО» муниципальное транспортное предприятие построило специально в связи с работами на теплотрассе по ул. Глазкова. Такое техническое решение позволяет не останавливать полностью работу трамвайного маршрута, а только на время изменить схему движения, пояснили в мэрии.
Кроме того, в будние дни (21 и 22 июля) для удобства горожан МУП «Метроэлектротранс» организует дополнительный маршрут троллейбуса №8к в границах остановок «Площадь Титова» - «Аллея Героев». Поскольку часть данного маршрута проходит по участку необорудованному контактной сетью, на нем будут задействованы вновь приобретенные троллейбусы с автономным ходом. По компенсационному маршруту будут курсировать 6 единиц подвижного состава с 6.30 до 19.00 с 10-минутным интервалом.
Напомним, сегодня в «Концессиях теплоснабжения» предупредили о начале масштабных работ по ремонту теплосетей, которые расположены под линией скоростного трамвая. Ограничения движения для автотранспорта будут действовать до 27 июля.
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