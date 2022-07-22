В Центральном районе Волгограда подходят к завершению работы по реконструкции теплового канала на улице Глазкова. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на месте рабочими «Концессий теплоснабжения» заменен трубопровод диаметром 530 мм и уже происходит укладка опорных конструкций теплового канала.

О ходе и сроках завершения работ журналистам рассказал главный инженер ООО «Концессии теплоснабжения» Алексей Гуляев.









– На данный момент демонтировано шесть плит и происходит их обратная укладка, – пояснил корреспонденту информагентства главный инженер. – Кроме того параллельно произведены работы по замене 24 погонных метров трубопровода. Работы идут с опережением графика, поэтому к утру понедельника, 25 июля, планируется запустить трамваи.

Данное сооружение, по сведениям Гуляева, эксплуатируется с 1970 года и до этого момента ни разу не ремонтировалось . Ранее в ходе обследования были обнаружены разрушения бетонных конструкций и оголение арматуры, которая почти за полвека порядком прогнила. Новые опорные плиты, утверждает инженер, прослужат как минимум четверть века.









Работы выполняются совестно с представителями МУП «Метроэлектротранс», которые обеспечивают разборку и сборку рельсошпальной решетки и трамвайных путей. На период реконструкции специалистами была разработана для СТ специальная схема движения, а также запущен компенсационный троллейбусный маршрут.





Накануне фотограф информагентства показал с высоты масштаб реконструкции сетей.

Фото: Павел Мирошкин/ИА «Высота 102»