В центре Волгограда в границах ЦПКиО снова пустили трамваи

В Центральном районе Волгограда восстановлено движение трамваев в границах остановки «ЦПКиО». Как сообщает ИА «Высота 102», накануне рабочие засыпали яму и восстановили трамвайное полотно на улице Глазкова после замены теплового канала.

С 21 июля в ходе реконструкции теплосетей трамвайное полотно на 25-метровом участке пришлось демонтировать. На период проведения работ МУП «Метроэлектротранс» разработало для СТ специальную схему движения. Также работал компенсационный маршрут троллейбуса.





В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» ранее сообщили, что работы по замене трубопровода диаметром 530 миллиметров и опорных конструкций теплового канала идут с опережением графика. К утру 25 июля, планируется запуск трамваев — маршрут СТ заработает в штатном режиме.

Рабочие обновят и межрельсовое пространство. Вместо старых чугунных плит будет уложено асфальтовое покрытие для более комфортного передвижения автомобилистов через трамвайный переезд. Сотрудники МУП «МЭТ» проведут эти работы во время технологических окон — остановка движения трамваев не потребуется.

Компания-концессионер восстановит дорожное полотно на участке проезда по улице Глазкова. Работы планируют завершить до конца дня 27 июля, после чего движение транспорта будет полностью возобновлено.

Фото: ИА «Высота 102»

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