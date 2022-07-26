Приезжавшего в Волгоград британского журналиста не пустят домой из-за санкций

Общество 26.07.2022 17:04
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26.07.2022 17:04
Английский видеоблогер и журналист Грэм Филлипс внесен в российский санкционный список Великобритании. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные, опубликованные этим государством.
Грэм Филлипс посещал Волгоград перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Он снял серию материалов о том, что он увидел в городе-герое. Сам он делился с корреспондентом ИА «Высота 102», что его задача – рассказать правду о Волгограде, «ужасами» которого зарубежная пресса пугала будущих гостей чемпионата.
Тогда Грэм побывал на новом стадионе, посетил местные заведения общепита, музеи и подготовил полный обзор о прошлом и настоящем города, больше известного иностранцам под именем Сталинград.
Ранее Грэм Филлипс прославился репортажами из Донбасса, открыто выражая ненависть к любым проявлениям фашизма.
В августе 2018 года Грэмма задерживали у посольства Грузии в Великобритании, где он выступил с лозунгами против НАТО во время выставки, посвященной 10-летней годовщине конфликта в Южной Осетии.
Напомним, сегодня стало известно, что в российский санкционный список Британии добавлены 42 новые позиции. В частности, санкции введены в отношении глав 38 российских регионов, в том числе попал под них и губернатор Андрей Бочаров.
Лицам из данного списка с 26 июля запрещен въезд в Великобританию, кроме того, подлежат заморозке активы данных граждан.
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