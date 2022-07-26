Уже есть первые окна: подрядчик рассказал, как меняется кинотеатр «Победа»

В Центральном районе Волгограда продолжается масштабная реконструкция бывшего кинотеатра «Победа», где в будущем разместится Дом детства с кукольным театром и кинозалами. Как сообщает «Высота 102», на сегодня в историческом здании строители уже завершили восстановление стен и приступили к внутренней отделке.

Сегодня, 26 июля, фотограф информагентства снял с высоты масштаб реконструкции на улице Краснознаменской, о ходе работ рассказал заместитель генерального директора АО «Привожтрансстрой» Сергей Одинев.





– В настоящее время мы уже приступили к внутренней отделке внутри здания, собрали гипсокартонные конструкции, нанесли около половины от общего объема шпаклевки, – рассказал информагентству Сергей Одинев. – Отделочные работы на сегодня ведутся уже во всех помещениях.





Одновременно, по словам Одинева, в здании бывшего кинотеатра уже ведется прокладка инженерных сетей. В эти дни представители подрядной компании занимаются устройством системы вентиляции, на объекте также работают электрики.

– Продолжаются кровельные работы. К этому дню мы уже значительно продвинулись, остался только участок в центральной части сооружения. В основном зале, кроме прочего, ведется устройство потолка, – рассказывает руководитель проекта.





Стены будущего кукольного театра полностью восстановлены. Напомним, что строителям местами пришлось восстанавливать кирпичную кладку довоенных времен. Проблемные участки были обнаружены подрядчиком во время демонтажных работ, в связи с чем пришлось вносить изменения в проект реконструкции.

– Что касается стен, то на данный момент нами уже выполнено 80 % работ по усилению конструкций, – сообщает Сергей Одинев.









Приступили рабочие уже и к еще одному важному этапу реконструкции – монтажу оконных блоков.

– Окна устанавливаем сейчас со стороны улицы Краснознаменской, где ранее располагалась бильярдная. К слову, одновременно с обратной стороны здания мы приступили к строительству гаража. Прежний, напомним, был разобран на первом этапе реконструкции.





В мастерских, добавляет Одинев, продолжается восстановление лепнины.

– Лепнина изготавливается в цеху. На основной зал, на потолок, она уже почти готова. К настоящему времени специалисты делают карнизы и балясины. Думаем, что в сентябре-октябре мы уже приступим к устройству лепнины в здании.





Здесь стоит напомнить, что лепнину для оформления будущего Дома детства изготавливают из «умного» высокопрочного гипса. Изделия из такого материала при правильной эксплуатации могут прослужить более полувека. В общей сложности специалисты планируют восстановить около 1000 элементов. На сегодняшний день в ЮФО такого объема восстановительных работ никто до сих пор не производил. Основная сложность заключается в том, что воссоздать элементы декора до состояния «руки мастера» предстоит по плохо сохранившимся фрагментам.





Проблем с поставкой необходимых для реконструкции строительных материалов подрядная компания не испытывает. По словам Сергея Одинева, после ввода санкций в отношении России, подрядчик использовал материалы из собственных запасов. На сегодня, сообщает он, поставки отлажены.





Согласно утвержденному графику, завершиться реконструкция исторического здания в центре Волгограда должна в октябре 2023 года. На первом этаже обновленного здания будут расположены два зрительных зала на 240 и 84 места, многофункциональный зал на 100 мест, оснащенные самым современным звуковым и световым оборудованием. Планируется, что именно здесь разместится областной кукольный театр. Также определены помещения для творческого развития детей: театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и многое другое.





Губернатор Волгоградской области регулярно посещает стройплощадку. Последнее рабочее совещание состоялось здесь в мае этого года. В ходе общения с городскими чиновниками, как сообщала «Высота 102», Андрей Бочаров дал добро на снос расположенных на улице 10-й Дивизии НКВД заведений общепита.

– Конечно, потребуется много работы и на прилегающей территории. Нужно делать парковые зоны, – сказал губернатор в ходе инспекции. – Придется сносить объекты, деваться некуда. Здесь же раньше проходной двор был. Но, учитывая интересы детей, мы не можем этого позволить.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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