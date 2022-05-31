Общество

Андрей Бочаров дал добро на снос кафе рядом с «Победой»

Общество 31.05.2022 12:59
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31.05.2022 12:59


В Центральном районе Волгограда у реконструируемого кинотеатра «Победа» могут снести несколько строений, в которых располагаются заведения общепита. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», стало известно сегодня, 31 мая, в ходе осмотра объекта губернатором Волгоградской области. 

Андрей Бочаров, оценив объем проделанной работы внутри и снаружи будущего Дома детства, подчеркнул, что прилегающая к зданию территория требует к себе повышенного внимания. 

— Конечно, потребуется много работы и на прилегающей территории. Нужно делать парковые зоны, – сказал губернатор в ходе утренней инспекции. – Придется сносить объекты, деваться некуда. Здесь же раньше проходной двор был. Но, учитывая интересы детей, мы не можем этого позволить.

На сегодня в реконструируемом здании кинотеатра уже выполнено более 20% от общего объема работ. Обновление объекта идет четко по графику. Срок сдачи — до конца 2023 года.

После завершения реконструкции на первом этаже обновленного здания будут расположены два зрительных зала на 240 и 84 места, многофункциональный зал на 100 мест, оснащенные самым современным звуковым и световым оборудованием. Планируется, что именно здесь разместится областной кукольный театр. Также определены помещения для творческого развития детей: театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и многое другое. 

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