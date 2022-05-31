Дом детства в Волгограде украсят лепниной из «умного» гипса: фото

В центре Волгограда ни на день не останавливается реконструкция легендарного кинотеатра «Победа». На сегодня выполнено уже более 20% от общего объема работ. Помимо общестроительных работ, рассказал представитель компании-подрядчика Евгений Белоусов, на объекте полным ходом идет восстановление послевоенной лепнины.





— Этому зданию больше ста лет и большая часть того, что мы видим, делалась уже после Сталинградской битвы. На тот момент не было каких-то высокопрочных материалов, здесь просто взяли дерево, наложили сетку и сверху прикрепили то, что было вылито из гипса, — рассказал специалист. — На сегодняшний день большая часть утеряна и мы это восстанавливаем. Из того, что было, мы берем часть, расчищаем, снимаем с нее модель, докомпановываем ее, какой она должна быть в реальности. Затем снимаем модель и после этого из этой модели выливаем форму. Из нее в последующем получаются готовые изделия, которые будут крепиться на современную конструкцию из оцинкованного металла или гипсокартона.





На фото: элементы до реконструкции и после

Лепнину для оформления будущего Дома детства изготавливают из «умного» гипса. Изделия из такого материала при правильной эксплуатации могут прослужить более полувека.

— В работе применяется высокопрочный влагостойкий гипс. Его также называют «умный» гипс. Мы планируем изготовить около 1000 элементов. На сегодняшний день, не то что в городе Волгограде, в принципе в ЮФО такого объема восстановительных работ никто до сих пор не производил, — рассказал Евгений Белоусов. — Сложность заключается в том, что надо из того, что осталось, воссоздать элементы декора до состояния «руки мастера».

Напомним, что здание бывшего кинотеатра «Победа» на улице Краснознаменской в центре Волгограда было построено в 1895 году. До революции его занимало Царицынское ремесленное училище. Во время Сталинградской битвы сооружение было практически полностью разрушено. В 1948 году по проекту архитектора Ефима Левитана здесь и построили первый в послевоенном Сталинграде кинотеатр, получивший название «Победа».

Последние 13 лет кинотеатр не функционировал, в его помещениях вели свою работу детские кружки и секции. После реконструкции ГДЮЦ потребность в дополнительных площадях отпала. Объект было решено перепрофилировать под детский кукольный театр с сохранением всех элементов декора фасадов и интерьеров, являющихся предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения.

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