Общество

«Волгоград Арену» завалят едой и вином

Общество 26.07.2022 13:42
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26.07.2022 13:42


Масштабный межрегиональный аграрный фестиваль «Волга-Дон АГРО ФЕСТ» пройдет в эти выходные на «Волгоград Арене». Как сообщили в администрации Волгоградской области, 30 июля на территории стадиона будут работать две площадки, где волгоградцам и гостям фестиваля представят лучшую продукцию местных сельхозпроизводителей и виноделов России, расскажут о туристических фишках.
– Стейки из мраморной говядины и копченые перепелки, свежие и консервированные овощи, нардек и конфеты из цукатов, крафтовые сыры и трехцветное сало, разнообразная рыба и ароматные приправы, масло и соусы – все это и многое другое можно будет попробовать и приобрести на фестивале. Работу стендов будет сопровождать творческая программа от местных коллективов, - рассказали в обладминистрации.
Вход на площадку, где будет представлена продукция сельхозпроизводителей, будет бесплатной. Для прохода на винный фестиваль придется приобрести билет.
Здесь свою продукцию представят виноделы разных регионов страны, в том числе Волгоградской области. Достижения местных производителей по заслугам оценены Роскачеством: волгоградские винодельни вошли в число участников проекта «Винный гид России».
На фестивале будут работать специальные мобильные стойки Туристского информационного центра Волгоградской области. Гостям расскажут о памятных и интересных местах региона, а также помогут разработать индивидуальный маршрут для путешествия.
Для туристов приготовлены карты Волгограда и области, информативные буклеты о достопримечательностях и необычных гастросувенирах. Все желающие с 14.00 до 16.00 смогут отправиться на бесплатную пешеходную экскурсию на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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