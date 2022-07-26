«Волгоград Арену» завалят едой и вином





Масштабный межрегиональный аграрный фестиваль «Волга-Дон АГРО ФЕСТ» пройдет в эти выходные на «Волгоград Арене». Как сообщили в администрации Волгоградской области, 30 июля на территории стадиона будут работать две площадки, где волгоградцам и гостям фестиваля представят лучшую продукцию местных сельхозпроизводителей и виноделов России, расскажут о туристических фишках.

– Стейки из мраморной говядины и копченые перепелки, свежие и консервированные овощи, нардек и конфеты из цукатов, крафтовые сыры и трехцветное сало, разнообразная рыба и ароматные приправы, масло и соусы – все это и многое другое можно будет попробовать и приобрести на фестивале. Работу стендов будет сопровождать творческая программа от местных коллективов, - рассказали в обладминистрации.

Вход на площадку, где будет представлена продукция сельхозпроизводителей, будет бесплатной. Для прохода на винный фестиваль придется приобрести билет.

Здесь свою продукцию представят виноделы разных регионов страны, в том числе Волгоградской области. Достижения местных производителей по заслугам оценены Роскачеством: волгоградские винодельни вошли в число участников проекта «Винный гид России».

На фестивале будут работать специальные мобильные стойки Туристского информационного центра Волгоградской области. Гостям расскажут о памятных и интересных местах региона, а также помогут разработать индивидуальный маршрут для путешествия.

Для туристов приготовлены карты Волгограда и области, информативные буклеты о достопримечательностях и необычных гастросувенирах. Все желающие с 14.00 до 16.00 смогут отправиться на бесплатную пешеходную экскурсию на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»