Волгоград на связи: МегаФон выявил говорящие города региона





Волгоградские абоненты МегаФона проговорили в сети VoLTE в 5 раз больше минут, чем в 3G. Самый высокий показатель трафика пришёлся на март, а максимальный перевес в сторону современного поколения связи оказался в начале лета.

Технология VoLTE (VoiceoverLTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.В Волгоградской области технология была запущена в прошлом году, и уже 2022 году разговоры в LTE обогнали трафик в сетях младших поколений. Вероятно, абоненты переходят на более современные смартфоны, с поддержкой новой технологии.

Наиболее активнов сети LTE общаются традиционно жители Волгограда, а также Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска и Котово. Всего в сети VoLTEна территории Волгоградской области в июне 2022 года абоненты совершили свыше 800 млн звонков общей продолжительностью более двух лет.

— Несмотря на развитие альтернативных методов коммуникации телефонные звонки остаются востребованными у наших абонентов. Однако технологии не стоят на месте и благодаря развитию инфраструктурыLTE мы предлагаем высокое качество соединения. С начала года мы увеличили емкость сети, модернизирова в оборудование на более чем 200 базовых станциях в регионе,— говорит Артем Филин, директор компании МегаФон в Волгоградской области.

Международная компания Ookla признала мобильную сеть МегаФона лучшей в стране по параметрам покрытия и скорости интернета. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на информации приложения о покрытии сети.Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе более чем на 22 % – до 24,32 Мбит/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В самом Волгограде медианная скорость мобильного интернета составила 27,45 Мбит/с.



