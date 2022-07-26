Происшествия

Охотники за металлом украли рельсы на станции Бекетовская в Волгограде

Происшествия 26.07.2022 11:41
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26.07.2022 11:41


Сотрудники транспортной полиции задержали пятерых жителей Волгограда, которые утащили в металлолом рельсы со станции Бекетовская в Кировском районе.
- Установлено, что в конце апреля - начале мая текущего года группа мужчин, самому старшему из которых исполнилось 48 лет, а самому младшему - 26, похитили рельсы и детали верхнего строения пути на железнодорожных путях необщего пользования производственного участка станции Бекетовская. Похищенное имущество злоумышленники сбыли в пункт приема металлолома на территории Кировского района Волгограда, а полученные денежные средства потратили на личные нужды, -  сообщила официальный представитель Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова.
Причиненный ущерб оценивается на сумму около 197 000 рублей.
По данному факту следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отношении каждого из фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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