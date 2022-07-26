Охотники за металлом украли рельсы на станции Бекетовская в Волгограде

Происшествия 26.07.2022 11:41
0
26.07.2022 11:41
Сотрудники транспортной полиции задержали пятерых жителей Волгограда, которые утащили в металлолом рельсы со станции Бекетовская в Кировском районе.
- Установлено, что в конце апреля - начале мая текущего года группа мужчин, самому старшему из которых исполнилось 48 лет, а самому младшему - 26, похитили рельсы и детали верхнего строения пути на железнодорожных путях необщего пользования производственного участка станции Бекетовская. Похищенное имущество злоумышленники сбыли в пункт приема металлолома на территории Кировского района Волгограда, а полученные денежные средства потратили на личные нужды, - сообщила официальный представитель Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте Надежда Литвинова.
Причиненный ущерб оценивается на сумму около 197 000 рублей.
По данному факту следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте в отношении каждого из фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.
Под Волгоградом ночью вспыхнули Lexus и Hyundai26.07.2022 11:03
Происшествия 26.07.2022 11:03
Пчеловод на фургоне сбил велосипедиста и сбежал в Волгоградской области26.07.2022 10:21
Происшествия 26.07.2022 10:21
Молодая пара из Волгограда попала в смертельное ДТП: их Harley Davidson врезался в грузовик26.07.2022 10:10
Происшествия 26.07.2022 10:10
Жена потеряла из вида: еще один человек утонул в Волгоградской области26.07.2022 09:59
Происшествия 26.07.2022 09:59
Под Волгоградом у аквариума нашли труп 42-летнего мужчины26.07.2022 09:45
Происшествия 26.07.2022 09:45
Депутаты дали время охотникам на волгоградских шакалов25.07.2022 19:18
Происшествия 25.07.2022 19:18
В городе Волгоградской области во время урагана сорвало крышу детсада25.07.2022 18:47
Происшествия 25.07.2022 18:47
В Волгограде мужчина после ссоры с любимой сорвался с крыши 9-этажки25.07.2022 11:53
Происшествия 25.07.2022 11:53
В Волгограде рецидивисты с битой напали на группу школьников25.07.2022 11:48
Происшествия 25.07.2022 11:48
Опасную икру производителя-«фантома» из Астрахани разыскивают в Волгограде25.07.2022 10:43
Происшествия 25.07.2022 10:43
В Волгограде грузовик врезался в скорую: пострадали беременная и два медработника25.07.2022 10:42
Происшествия 25.07.2022 10:42
В Волгограде нашли тело утонувшего 19-летнего юноши25.07.2022 10:32
Происшествия 25.07.2022 10:32
На ночь поиски прерваны: в центре Волгограда утонул юноша24.07.2022 21:01
Происшествия 24.07.2022 21:01
Врачи спасти не успели: в Волгограде внезапно умер 3-летний мальчик из Мончегорска24.07.2022 13:32
Происшествия 24.07.2022 13:32
В Волгограде после пиратской вечеринки пропали две девочки-подростка24.07.2022 12:15
Происшествия 24.07.2022 12:15