Депутаты дали время охотникам на волгоградских шакалов

Депутаты Волгоградской областной думы приняли закон, которым увеличивается срок приема заявлений на выдачу разрешений охотникам. Речь идет о тех, кто осуществляет охоту на пушных животных и птиц, в отношении которых не устанавливаются сезонные нормы и лимит допустимой добычи.

– Поправки внесены в порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных угодьях на территории Волгоградской области, – сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды. – Они касаются таких видов животных, как заяц, волк, лисица, шакал, енотовидная собака, а также все виды птиц кроме фазана.

Стартовать прием заявлений в профильном комитете будет теперь за 30 дней до начала охоты на перечисленных животных.

– Ежегодно в комитет приходит в среднем 16-18 тысяч заявок от охотников. Ранее установленного 10-дневного срока было недостаточно для рассмотрения заявлений, оформления и выдачи разрешений на добычу, что вызывало нарекания со стороны граждан, – уточняют чиновники. – Вместе с тем прием заявлений на выдачу разрешений на охоту на животных и птиц, добыча которых осуществляется в соответствии с установленными нормативами, как и раньше, будет стартовать за 10 дней до начала охоты.