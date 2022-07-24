«Ничего не видно, все едут на аварийке»: видео с трассы в Волгоградской области











Сегодня, 24 июля, трасса М-6 в Новоаннинском районе Волгоградской области оказалась во власти стихии. Водителей в пути настиг настоящий шторм. Трассу обильно поливает ливень, сверкают молнии.

- Видимость нулевая, все едут на аварийке очень медленно. Ничегошеньки не видно, - рассказывают ИА «Высота 102» оказавшиеся в это время на трассе автомобилисты.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что на данный момент никаких ограничений из-за погоды на автодорогах области нет.

В МЧС России по Волгоградской области в свою очередь предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

- До конца суток 24 июля, а также ночью и утром 25 июля местами на территории Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сообщили в МЧС.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»



