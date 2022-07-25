В Волгограде грузовик врезался в скорую: пострадали беременная и два медработника

В Центральном районе Волгограда сегодня, 25 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и грузовика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 9.25 на пересечении улиц Невской и Рокоссовского. В результате аварии пострадала беременная женщина.

– По предварительным данным, 32-летний водитель, управляя автомобилем скорой медицинской помощи, двигаясь с включенными звуковыми и световыми сигналами по проспекту Жукова в сторону Центрального района, проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым автомобилем Ford Transit под управлением 59-летнего водителя. На месте работают экипажи городской ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства, – сообщили в пресс-службе региональной полиции информационному агентству.





По предварительным данным, в результате происшествия травмы получили и доставлены в больницу 19-летняя пассажирка скорой, находящаяся на позднем сроке беременности, а также водитель скорой и два медработника.

По сведениям облздрава, беременную женщину с места аварии доставили в роддом:

– По результатам осмотра на месте ДТП медработники направлены в приемное отделение больницы № 25 для обследования и принятия решения о необходимости оказания стационарной помощи. Пациентка скорой направлена в родильный дом согласно маршрутизации, её жизни и жизни ребёнка ничего не угрожает.