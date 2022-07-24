Происшествия

Под Волгоградом мужчина сломал челюсть при падении с электросамоката

Происшествия 24.07.2022 09:25
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24.07.2022 09:25



Несчастный случай произошел в Волжском с 47-летним мужчиной. Как сообщили ИА «Высота 102» в городских экстренных службах, волжанин сломал челюсть при случайном падении с электросамоката в 16-ом микрорайоне. 
Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали в ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера». 

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