Под Волгоградом мужчина сломал челюсть при падении с электросамоката









Несчастный случай произошел в Волжском с 47-летним мужчиной. Как сообщили ИА «Высота 102» в городских экстренных службах, волжанин сломал челюсть при случайном падении с электросамоката в 16-ом микрорайоне.

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали в ГБУЗ «ГКБ №1 им. С.З. Фишера».



