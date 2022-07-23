В Волгоградской области двое детей отравились найденными на дереве грибами









Двое малолетних детей отравились грибами, которые росли на дереве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне в хуторе Писаревка Фроловского района Волгоградской области. Дети нашли грибы и решили их попробовать.







Девочек, одной из которых семь лет, госпитализировали в районную больницу. К счастью, состояние детей удовлетворительное.