Происшествия

В Волгоградской области двое детей отравились найденными на дереве грибами

Происшествия 23.07.2022 21:48
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23.07.2022 21:48



Двое малолетних детей отравились грибами, которые росли на дереве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне в хуторе Писаревка Фроловского района Волгоградской области. Дети нашли грибы и решили их попробовать.

Девочек, одной из которых семь лет, госпитализировали в районную больницу. К счастью, состояние детей удовлетворительное.


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