Происшествия 23.07.2022 13:52
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23.07.2022 13:52
В Старополтавском районе Волгоградской области собака укусила маленького ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне в селе Новая Квасниковка.
У мальчика диагностировали рваную рану ягодицы. Ребенок госпитализирован.
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Происшествия 23.07.2022 15:53
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Происшествия 23.07.2022 11:54
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