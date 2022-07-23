Пятилетняя девочка в Волгограде выпала из окна с москитной сеткой









В Волгограде 5-летний ребенок получил перелом черепа, выпав из окна первого этажа. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел накануне в одном из домов на ул. Петровского в Советском районе. Девочка облокотилась на москитную сетку и не удержала равновесие. Ребенка госпитализировали в больницу №7.







В ГУ МВД по Волгоградской области напоминают о необходимости контроля за детьми в квартирах, где установлены москитные сетки. Ежегодно фиксируются многочисленные случаи травмирования и гибели детей из-за недосмотра родителей.