Первоклассник покалечился в заброшенном доме в Волгограде









Семилетний мальчик получил травмы, играя с братом в заброшенном здании на улице 2-а Караванная в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне днем. Ребенок упал со второго этажа. С переломами обоих предплечий, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой он был госпитализирован в больницу №7.





Между тем, как следует из открытых данных, на 2-ой Караванной улице расположены несколько аварийных расселенных домов.



