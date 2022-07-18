Под Волгоградом чиновники ответят за травму головы 10-летнего мальчика

СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении пока неустановленных сотрудников администрации Светлоярского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», чиновников подозревают в халатности, повлекшей тяжелую травму головы у 10-летнего мальчика.

— Следственный отдел по Светлоярскому району СУ СКР по области возбудил уголовное дело по факту травмирования 10-летнего ребенка, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщила информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова.

По версии следствия, в мае этого года 10-летний мальчик, играя со своими сверстниками, забежал на неогороженную территорию признанного аварийным дома в поселке Пионерский. Малолетний ребенок забрался на козырек подъезда, откуда, потеряв равновесие, упал на грунт, получив тяжелую травму головы.

Установлено, что травмирования пострадавшего возможно было избежать в случае надлежащего исполнения сотрудниками районной администрации своих обязанностей. Чиновники не обеспечили охрану опасного места и не огородили его.

— Назначен комплекс судебных экспертиз, — добавила Буянова. — В ходе расследования будут установлены лица, которые в нарушение требований федерального законодательства, не предприняли мер, препятствующих несанкционированному доступу людей в здание.

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