



ВТБ открыл кредитную линию на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей ГК «Черноморская финансовая компания». Заемные средства предоставлены на срок до пяти лет и будут направлены на строительства двух многоэтажных домов в Краснодаре. Финансирование осуществляется с использованием эскроу-счетов.





При поддержке ВТБ в составе ЖК «Огурцы» будет построено два здания переменной этажности от 22 до 24 этажей на 1179 квартир. Проект предусматривает строительство детских и спортивных площадок, прогулочных зон, а также благоустройство прилегающей территории. Общая площадь зданий составит свыше 81 тыс. кв. м. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

-Краснодарский край занимает лидирующие позиции по объемам строительства и вводу жилья в стране. Недвижимость здесь высоко востребована, в том числе у жителей других регионов. ВТБ уделяет этому направлению особое внимание, на протяжении многих лет работая с ведущими девелоперами края. Благодаря проектному финансированию банка на Кубани построено уже свыше 320 тысяч квадратных метров нового жилья. Партнерство банка и строительной отрасли необходимо для поддержания экономической стабильности и решения такого социально значимого вопроса, как обеспечение населения доступным жильем, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.





-Проектное финансирование − это ключевой инструмент в реализации строительных проектов. Он гарантирует и защищает интересы дольщиков, а застройщику позволяет своевременно и в необходимом объеме финансировать все этапы работ. Мы ценим многолетнее сотрудничество с нашим партнером ВТБ, с которым совместно реализуем уже не первый проект, − отметила Инна Манькова, генеральный директор ГК «ЧФК».





Справка. Черноморская финансовая компания (Black Sea Financial Company) – одна из ведущих инвестиционных организаций Краснодарского края. Сферы инвестирования – жилая, рекреационная и коммерческая недвижимость, паркинг, коттеджные поселки, апартаменты, земельные участки. C момента своего основания в 2008 году компания успешно сдала в эксплуатацию более 700 тысяч кв. м жилой недвижимости.















