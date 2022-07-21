Волгоградцам предлагают работу с суперзарплатами

Общество 21.07.2022 08:46
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21.07.2022 08:46
В Волгоградской области доля предложений о работе с зарплатой 150 тысяч рублей и больше составила 4,2% от общего количества вакансий. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru.
По этому показателю Волгоградская область занимает 51-е место среди других регионов страны. Интересно, что за год доля «суперзарплат» в области увеличилась в два раза – в прошлом году их было 2,1% от всех вакансий (и 60-е место в рейтинге регионов).
В топ-5 вакансий актуальных вакансий с высокими зарплатами в Волгоградской области вошли:
1. Директор по продажам в ИТ-компанию (продукт – сервис аналитики для работы на маркетплейсах), от 300 000 рублей до вычета налогов, возможна удаленная работа. Среди требований к сотруднику – «опыт управления отделом продаж, который делал 1 млрд рублей выручки в год», опыт работы в стартапе и опыт управления штатом от 100 человек.
2. Коммерческий директор (завод в Волгоградской области), от 250 000 рублей на руки. Желателен опыт работы в машиностроении, лидерские качества и опыт выстраивания и управления отделом продаж. Командировки на завод в г. Урюпинск.
3. Директор литейного производства, от 200 000 рублей на руки, Камышин. Задачи – организация производства и выполнение плана по выпуску продукции. От сотрудника требуется опыт ввода в эксплуатацию нового оборудования и умение работать в режиме многозадачности.
4. Руководитель отдела мотивации, компенсации и льгот (федеральный мебельный холдинг), от 170 000 до 200 000 рублей, релокация в Воронеж – компания помогает с переездом.
5. Сосудистый хирург/хирург-флеболог, от 150 000 рублей на руки, Волгоград. Требования к кандидату – наличие действующего сертификата по хирургии или сосудистой хирургии, владение методами Узи-диагностики.
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