Общество

В Волгограде после срыва закупки удвоили сумму на ремонт мемориала на Аллее Героев

Общество 20.07.2022 21:18
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20.07.2022 21:18



В Волгограде объявлен новый электронный аукцион на ремонт памятника истории на Аллее Героев - объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы».
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость работ составляет 61 миллион 667 рублей.
Примечательно, что эту закупку объявляют во второй раз. Сумма первого электронного аукциона, отметим, была почти вдвое меньше - 34 миллиона 649 тысяч рублей. Однако желающих принять в ней участие не нашлось - закупку признали несостоявшейся.
Итоги нового конкурса подведут в начале августа текущего года. При подготовке проектной документации на ремонт отмечалось, что на этом объекте необходимо предусмотреть усиление основания всех элементов памятника и выравнивание их по уровню, демонтаж и реставрацию облицовочных плит на стелах из красного гранита, розового ракушечника и белого мрамора. Планировалось изготовить недостающие плиты и заменить поврежденные, восстановить текст и макеты орденов и медалей из бронзы, 133 фамилий Героев Советского Союза с левой стороны, с правой стороны 218 фамилий Героев Советского Союза и 29 фамилий полных Кавалеров ордена Славы, выполненных в виде накладных бронзовых букв. А также провести работы по озеленению и заменить художественную подсветку.
Справка. «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы» был построен в 1985 году. Это шесть мраморных стел с именами прославленных защитников Сталинграда.
Ранее сообщалось, что этот памятник истории планируют обновить к 80-летию Победы под Сталинградом. Юбилейная дата будет отмечаться 2 февраля 2023 года.
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