Экономика 21.07.2022 12:21 Новости компаний
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21.07.2022 12:21 Новости компаний
Банк «Открытие» добавил новые сервисы в «Бизнес-портал» – мобильный и интернет-банк для предпринимателей. Клиентам сегмента малого и среднего бизнеса теперь доступна работа с бизнес-картами национальной платежной системы «Мир».
В разделе «Бизнес-карты» можно заказать именную карту с получением в офисе банка, неименную карту с бесплатной курьерской доставкой на дом или в офис, а также виртуальную карту, которая выпускается моментально. Первые три месяца банк не взимает плату за обслуживание универсальной пластиковой бизнес-карты «Мир».
Бизнес-картой «Мир» можно оплачивать товары и услуги, осуществлять переводы в режиме 24/7, включая онлайн-переводы по номеру карты, круглосуточно снимать наличные в банкоматах любых банков и вносить наличные в банкоматах «Открытия». По всем видам бизнес-карт «Мир» предусмотрен кешбэк до 5%.
Виртуальная карта «Мир» позволяет совершать бесконтактные платежи со смартфона. Для этого нужно добавить ее в приложение Мир Pay или Samsung Pay на смартфоне Android. На одного клиента можно оформить до трех виртуальных бизнес-карт с бесплатным выпуском и обслуживанием.
Кроме того, в «Бизнес-портале» появилась функция автоисполнения зарплатной ведомости. Клиенту достаточно загрузить зарплатные ведомости на «Бизнес-портал» – банк сам сформирует платежные поручения и выполнит оплату, если на счете достаточно средств.
Подключиться к сервису можно в разделе «Зарплатный проект» на странице «Услуги». Управлять автоисполнением ведомостей может руководитель компании или индивидуальный предприниматель. Подключить или отключить услугу можно раз в месяц, а сменить счет для оплаты ведомостей – в любое время.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.
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