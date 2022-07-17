В Волгоградской области ожидают дожди, грозы и ветер

В Волгоградской области сегодня, 17 июля, синоптики прогнозируют дожди и грозы. Как сообщает ИА «Высота 102», непогода разыграется в отдельных районах области.

— В воскресенье по региону вероятны кратковременные дожди и грозы. Ветер северного направления со скоростью до 7-12 м/с, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Днем температура составит +28...+33 °С.

В Волгограде сегодня установится облачная погода. В дневные часы преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 7-12 м/с. После обеда в городе на Волге столбики термометров покажут +30...+32º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»