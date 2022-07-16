В Волгограде умывают улицы

Общество 16.07.2022 16:09
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16.07.2022 16:09
Влажная уборка дорог проводится во всех районах Волгограда. Как сообщили в мэрии, спецтехника муниципальных предприятий «ДСЭР Советского района» и «Северное» постоянно в течение дня проливает проезжую часть основных магистралей и прочих городских улиц, чтобы сберечь асфальт.
- Снижение температуры дорожного полотна способствует сохранению дорог при эксплуатации в жаркий период. Регулярная влажная уборка позволяет освежить и воздух, а также уменьшить количество пыли, - пояснили в мэрии.
Фото: администрации Волгограда
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