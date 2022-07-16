В Волгограде умывают улицы









Влажная уборка дорог проводится во всех районах Волгограда. Как сообщили в мэрии, спецтехника муниципальных предприятий «ДСЭР Советского района» и «Северное» постоянно в течение дня проливает проезжую часть основных магистралей и прочих городских улиц, чтобы сберечь асфальт.

- Снижение температуры дорожного полотна способствует сохранению дорог при эксплуатации в жаркий период. Регулярная влажная уборка позволяет освежить и воздух, а также уменьшить количество пыли, - пояснили в мэрии.

Фото: администрации Волгограда