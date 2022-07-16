Общество

Грандиозная стройка намечается у проходных стадиона «Трактор» в Волгограде

Общество 16.07.2022 15:25
0
16.07.2022 15:25



На оживленном перекрестке возле рынка в Тракторозаводском районе Волгограда запланированы масштабные дорожные работы, предусматривающие снос строений и зеленых насаждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкультнаследия, участки, в границах которых планируются эти работы, расположены в границах защитной зоны объектов культурного наследия регионального значения «Цирк (рынок)» на ул. Ополченская, 11а и «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор» на ул. Могилевича, 2а.



Дорожные работы намечаются в рамках реализации проекта по реконструкции улицы им. Шурухина (от ул. Ополченской до ул. Латошинской) на участке от ул. им. Жолудева до ул. Ополченская, ул. Ополченская (на участке от ул. им. Шурухина до ул. им. Батова). 
Проект разработан в 2022 году ООО «Веглас».



- Планируемые работы на участке, входящем в защитную зону объекта культурного наследия «Цирк (рынок)» и охранную зону объекта культурного наследия «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», предполагают демонтаж старого асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров; демонтаж строений и сооружений капитального строительства непроизводственного назначения, попадающих в полосу отвода проектируемой дороги, павильонов, навесов, металлических и бетонных ограждений и т.п. Также предусмотрена вырубка части зеленых насаждений, - говорится в проекте.
Отметим, что реконструкции подлежит очень оживленный перекресток улиц Могилевича, Ополченской и Шурухина. Посередине перекрестка имеется разделительная зона, частично засаженная деревьями. Тротуары вдоль проезжих частей покрыты асфальтом и искусственной брусчаткой различных оттенков. Пешеходная зона перенасыщена разного рода киосками, павильонами, навесами и разнообразными конструкциями стихийной торговли.



Государственная историко-культурная экспертиза, проведенная по заказу ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», показала, что при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ будет обеспечена сохранность проходных снесенного стадиона «Трактор» и исторического здания рынка.
Напомним, что депутаты Волгоградской городской думы в мае текущего года одобрили снос тракторного рынка и передачи муниципальной земли в частную собственность взамен изымаемых объектов торгового комплекса «Рассвет» и о переезде торговых рядов на близлежащую улицу Могилевича. На месте бывшего рынка планируют обустроить парковую зону.
Фото: ИА «Высота 102» / ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
16.07.2022 17:02
Общество 16.07.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2022 16:09
Общество 16.07.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2022 12:12
Общество 16.07.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2022 10:30
Общество 16.07.2022 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2022 08:54
Общество 16.07.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.07.2022 08:20
Общество 16.07.2022 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 22:32
Общество 15.07.2022 22:32
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 22:27
Общество 15.07.2022 22:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 20:38
Общество 15.07.2022 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 20:06
Общество 15.07.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 20:04
Общество 15.07.2022 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 19:47
Общество 15.07.2022 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 19:06
Общество 15.07.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 19:02
Общество 15.07.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2022 17:55
Общество 15.07.2022 17:55
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:02
«Все дырявое, нет ничего»: в Волгоградской области град разорил бахчеводовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
В Волгограде умывают улицыСмотреть фотографии
15:25
Грандиозная стройка намечается у проходных стадиона «Трактор» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Первые 20 тонн быковских арбузов собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом пошла вверхСмотреть фотографии
12:12
Конец мучениям?: в Волгограде готовят проект ремонта многострадального путепроводаСмотреть фотографии
10:30
Бочаров учредил памятный знак к 80-летию Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом агрессивный водитель вытолкнул иномарку с трассыСмотреть фотографии
09:27
Волгоград не попал в топ миллионников по «индексу шаурмы»Смотреть фотографии
08:54
Волгоградцам прилетели загадки из космосаСмотреть фотографии
08:20
Волгоградские артисты выступили перед ранеными участниками СВОСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде и области на выходные будет не жарче +33Смотреть фотографии
22:32
В Советском районе Волгограда перекроют дорогу на Лысой гореСмотреть фотографии
22:27
Как отдохнуть в Волгограде в выходные: афишаСмотреть фотографии
20:38
Волгоградцев пугают фейком об изнасиловании 15-летней девочкиСмотреть фотографии
20:06
Путин наградил волгоградского чиновника Медведева за безупречную службуСмотреть фотографии
20:04
Умер бывший главный тренер волгоградского «Ротора» и сборной РоссииСмотреть фотографии
19:47
«Ушел из больницы и не вернулся»: в Волгограде пропал тяжело больной мужчинаСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде стартует проект поддержки предпринимательстваСмотреть фотографии
19:02
«День недели — суббота»: в Волгограде рекламу сети по продаже суши признали неэтичнойСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде «Концессии» ограничили водоснабжение автосервису и магазинуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Обком КПРФ выступил за переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
17:19
В ЦПКиО Волгограда открыли один из крупнейших в РФ детских бассейновСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы полетят в Пермь на бразильских самолетахСмотреть фотографии
16:11
В Волжском ночью в бывшем общежитии нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
16:01
Вылетевшему во вторую лигу «Ротору» разрешили играть на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
15:18
Под Волгоградом 50 тысяч молодой стерляди выпустили в Волгу: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Волгограде закончили расследование дела о ЧП на картингеСмотреть фотографии
14:40
Путин подписал Указ о праздновании 80-летия Сталинградской ПобедыСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде к Новому году отремонтируют четыре фонтанаСмотреть фотографии
 