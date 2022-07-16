







На оживленном перекрестке возле рынка в Тракторозаводском районе Волгограда запланированы масштабные дорожные работы, предусматривающие снос строений и зеленых насаждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкультнаследия, участки, в границах которых планируются эти работы, расположены в границах защитной зоны объектов культурного наследия регионального значения «Цирк (рынок)» на ул. Ополченская, 11а и «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор» на ул. Могилевича, 2а.













Дорожные работы намечаются в рамках реализации проекта по реконструкции улицы им. Шурухина (от ул. Ополченской до ул. Латошинской) на участке от ул. им. Жолудева до ул. Ополченская, ул. Ополченская (на участке от ул. им. Шурухина до ул. им. Батова).

Проект разработан в 2022 году ООО «Веглас».













- Планируемые работы на участке, входящем в защитную зону объекта культурного наследия «Цирк (рынок)» и охранную зону объекта культурного наследия «Проходные стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор», предполагают демонтаж старого асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров; демонтаж строений и сооружений капитального строительства непроизводственного назначения, попадающих в полосу отвода проектируемой дороги, павильонов, навесов, металлических и бетонных ограждений и т.п. Также предусмотрена вырубка части зеленых насаждений, - говорится в проекте.

Отметим, что реконструкции подлежит очень оживленный перекресток улиц Могилевича, Ополченской и Шурухина. Посередине перекрестка имеется разделительная зона, частично засаженная деревьями. Тротуары вдоль проезжих частей покрыты асфальтом и искусственной брусчаткой различных оттенков. Пешеходная зона перенасыщена разного рода киосками, павильонами, навесами и разнообразными конструкциями стихийной торговли.













Государственная историко-культурная экспертиза, проведенная по заказу ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», показала, что при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ будет обеспечена сохранность проходных снесенного стадиона «Трактор» и исторического здания рынка.

Напомним, что депутаты Волгоградской городской думы в мае текущего года одобрили снос тракторного рынка и передачи муниципальной земли в частную собственность взамен изымаемых объектов торгового комплекса «Рассвет» и о переезде торговых рядов на близлежащую улицу Могилевича. На месте бывшего рынка планируют обустроить парковую зону.

Фото: ИА «Высота 102» / ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»

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