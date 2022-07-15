В Волгограде взяли под арест пособника террористов из Сирии

Подростка из Волгограда отправили на лечение по делу о теракте15.07.2022 13:24
Волгоградского пенсионера суд за порчу памятника отправил лечить голову15.07.2022 11:55
Судим за наркотики: в СИЗО поместили подозреваемого в убийстве 17-летней волгоградки15.07.2022 11:01
В школе Волгограда вскрыли аферу с «мертвыми душами»15.07.2022 10:35
В Волгограде банде наркоторговцев грозит пожизненный срок14.07.2022 18:40
«Если главврачи не понимают, надо принимать меры»: видео прогулки Бочарова по больничному городку14.07.2022 15:27
Двоих охотников осудили за убийство косули из окна автомобиля под Волгоградом14.07.2022 14:49
В Волгограде осудят электромонтера за гибель ребенка в ванной14.07.2022 14:28
ФСБ в пяти регионах России задержаны пособники террористов14.07.2022 11:10
ФСБ России в результате проведения скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан Российской Федерации — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей...