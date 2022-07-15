В Волгограде пропал 14-летний подросток

Происшествия 15.07.2022 11:17
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15.07.2022 11:17
14-летнего подростка разыскивают в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, несовершеннолетний Роман Гадышев пропал 14 июля.
Приметы мальчика: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза голубые.
Был одет в джинсовые шорты, черные носки, светлые сандалии.
Всем, кто может сообщить информацию, обращаться по телефонам 89667890888, 89086851486 или 112. Также требуется помощь волонтеров.
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