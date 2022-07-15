Происшествия

В Волгограде пропал 14-летний подросток

Происшествия 15.07.2022 11:17
0
15.07.2022 11:17



14-летнего подростка разыскивают в Волгограде. Как рассказали  ИА «Высота 102» волонтеры, несовершеннолетний Роман Гадышев пропал 14 июля. 

Приметы мальчика: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие, глаза голубые.

Был одет в джинсовые шорты, черные носки, светлые сандалии.

Всем, кто может сообщить информацию,  обращаться по телефонам  89667890888, 89086851486 или 112. Также требуется помощь волонтеров. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
15.07.2022 10:53
Происшествия 15.07.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.07.2022 09:27
Происшествия 15.07.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2022 13:49
Происшествия 14.07.2022 13:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2022 13:24
Происшествия 14.07.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2022 11:20
Происшествия 14.07.2022 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Происшествия
14.07.2022 09:57
Происшествия 14.07.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2022 09:24
Происшествия 14.07.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.07.2022 08:32
Происшествия 14.07.2022 08:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 21:55
Происшествия 13.07.2022 21:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 16:05
Происшествия 13.07.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 16:04
Происшествия 13.07.2022 16:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 15:33
Происшествия 13.07.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 13:20
Происшествия 13.07.2022 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 12:17
Происшествия 13.07.2022 12:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.07.2022 12:02
Происшествия 13.07.2022 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:54
В Волгограде 17 июля перекроют движение по Нулевой продольнойСмотреть фотографии
13:24
Подростка из Волгограда отправили на лечение по делу о терактеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом встретили вернувшихся со спецоперации на Украине бойцов «Кобры»Смотреть фотографии
12:42
Картошка есть, а спроса нет: годовая инфляция продолжает тормозить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
«Волгоградзеленхоз» заподозрили в попытке распила средств нацпроектаСмотреть фотографии
11:55
Волгоградского пенсионера суд за порчу памятника отправил лечить головуСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде взяли под арест пособника террористов из СирииСмотреть фотографии
11:41
Волгоградскому «КАУСТИКу» — 55 летСмотреть фотографии
11:36
«Ни шагу назад!»: в Волгограде барельеф с приказом Сталина появился в фойе обладминаСмотреть фотографии
11:18
В Михайловке построят ледовый каток за 265 миллионовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
11:01
Судим за наркотики: в СИЗО поместили подозреваемого в убийстве 17-летней волгоградкиСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде пенсионерка лишилась сбережений при смене тарифа на телефонеСмотреть фотографии
10:35
В школе Волгограда вскрыли аферу с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
10:20
«Иду по снегу в июле»: жуткие последствия града в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса «Поддержать важно!»Смотреть фотографии
10:13
Реабилитацию озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы проверил прокурорСмотреть фотографии
09:27
«Отделались легким испугом»: 100 тонн сена сгорело от удара молнии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:29
В Волжском из-за Дня города ограничат движение на три дняСмотреть фотографии
08:05
Роспотребнадзор запретил волгоградцам купаться из-за грязной водыСмотреть фотографии
07:05
Детское питание, хлопок и иностранное пиво в Волгоградской области будут замещатьСмотреть фотографии
06:12
Понемногу, а набегает: Волгоградстат подсчитал рост платы за ЖКХ с 1 июляСмотреть фотографии
21:51
Непогода обрушилась на Волгоградскую область: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 15 июляСмотреть фотографии
20:51
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчахСмотреть фотографии
20:21
Путин сменил председателей судов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:53
«Ущерб есть, а дела нет»: главе Волгограда «прилетело» из-за самовольной дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
После заявлений о России Макаревича не готовы встречать в Волгограде: итоги опросаСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде банде наркоторговцев грозит пожизненный срокСмотреть фотографии
17:50
На Украине погиб начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергей КенсСмотреть фотографии
 