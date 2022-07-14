Всего 5 % жителей Волгоградской области, принявших участие в опросе ИА «Высота 102», хотели бы сходить на концерт с участием Андрея Макаревича, невзирая на его едкие высказывания о России. Подавляющее большинство волгоградцев считают, что популярному вокалисту следует оставаться в Тель-Авиве, куда он перебрался вскоре после начала спецоперации.

Более 700 подписчиков ответили на вопрос редакции, пойдут ли они на концерты с участием Макаревича или группы Little Big. Напомним, что накануне «Высота 102» сообщала о планах исполнителей посетить с выступлениями город-герой предстоящей осенью.

Согласно результатам опроса, 331 житель Волгоградской области (46 % опрошенных) высказался против приезда данных звезд шоу-бизнеса, 208 опрошенных (29 %) признались, что никогда не ходили на концерты Макаревича и Little Big и не планируют. 17 % волгоградцев (119 человек) заявили, что в сегодняшних реалиях им не до концертов в принципе.

Спеть хиты группы «Машина Времени» готовы 5 % опрошенных волгоградцев. Для 38 подписчиков ИА «Высота 102» творчество Андрея Макаревича вне политики. Послушать хиты Little Big хотели бы 22 человека из 700 опрошенных, а это всего 3 %.

Таким образом, подавляющее большинство волгоградцев не готовы прощать Андрею Макаревичу, переехавшему в Израиль, оскорбления, которые он позволил себе в апреле. Выступления питерской группы Little Big против СВО мало волнуют волгоградцев, впрочем, как и творчество данных исполнителей.

Фото: Андрей Макаревич / VK.com