Общество

Макаревич и Little Big: в Волгоград засобирались артисты из списка «нежелательных»

Общество 13.07.2022 14:00
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13.07.2022 14:00


На осень текущего года свои визиты в Волгоград запланировали сразу две группы из списка «нежелательных» – «Машина Времени» и Little Big. Как сообщает ИА «Высота 102», первая планирует подняться на волгоградскую сцену в октябре, вторые внесли город-герой в ноябрьский график.  

Анонсы предстоящих мероприятий размещены на сайтах afisha.ru и kassir.ru. По сведениям организаторов, Андрей Макаревич невероятно соскучился по российским поклонникам. 

– «Машина Времени» едет в гастрольный тур с новой концертной программой «Мы рядом»: песни с только что вышедшего альбома, вся классика за 50 лет, новые видео на экранах и новый концертный драйв, – говорится в анонсе, – вы не представляете себе, как музыканты по вам соскучились!  


Билеты на концерт с участием Макаревича, который должен состояться 19 октября, стоят от 1800 до 6500 тысяч рублей. Однако, сообщает ИА «Высота 102», волгоградцы не торопятся раскупать их. Вполне вероятно, что причина тому – скромная рекламная кампания, хотя не исключено, что и скромные бюджеты волгоградцев. В качестве третьей причины можно рассматривать недавний скандал с участием некогда любимого исполнителя. Напомним, что Макаревич вскоре после начала СВО и бегства за границу коллег по цеху опубликовал в соцсетях достаточно опрометчивый пост, вышедший ему боком.

Впрочем, как уже сообщало информагентство, ответ на столь резкое высказывание не заставил себя долго ждать. Житель Волгограда Роман Шепель посвятил Макаревичу стихи, весьма деликатно высмеяв его сомнительную позицию.

  

Судя по всему, на теплый прием в Волгограде рассчитывают и участники группы Little Big, планируя в городе на Волге презентацию нового альбома. Как говорят организаторы, протестного и агрессивного:

–  Третий по счету номерной лонгплей питерских хулиганов Little Big увидел свет 8 мая и сразу же уверенно возглавил российский чарт iTunes. «Antipositive» — смесь панка, рейва и рэпа. В новом альбоме больше протеста, агрессивнее музыка, в некоторых треках появилась электрогитара.  

Здесь стоит напомнить, что участники Little Big вскоре после начала спецоперации по защите российской армией Донбасса покинули Россию, заявив, что намерены базироваться в Лос-Анджелесе. В июне группа выпустила первый после многомесячного перерыва клип, в котором в аллегоричной форме осудила СВО, показав политиков с денежными знаками в глазах, солдат в виде пешек на шахматной доске, нефтяные капельницы и  телевидение, превращенное в канализацию. О том, что это протест исполнители признались в том  числе журналистам нью-йоркского журнала «Office».

Напомним, что на днях российские СМИ тиражировали составленный «Фонтанкой» список нежелательных исполнителей, отличившихся на фоне СВО. В него в том числе вошли Макаревич, а также группы «Машина Времени» и Little Big. 11 июля стало известно о том, что Общественная палата РФ выступила за легализацию данного списка. В частности, руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в своем telegram-канале предложил создать официальный список запрещенных артистов. Правда, по его словам, он требует корректив.

Фото: Андрей Макаревич, Little Big / VK.com, pikabu.ru

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