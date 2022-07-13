











В КСП отметили, что на всех трёх территориях обустроены поливочные водопроводы, а в парках «Сказка» и им. Ю.А. Гагарина установлены бесплатные общественные туалеты.







Между тем, выявлены отдельные недостатки при благоустройстве мест отдыха горожан, факты неэффективного использования бюджетных средств, нарушения условий исполнения контрактов.





Так, были зафиксированы повреждения скамеек, качелей, металлических ограждений, а также тактильной плитки, предназначенной для слабовидящих людей.



Большинство недостатков возникло уже в результате активной эксплуатации парковых зон, подчеркнули аудиторы.





По результатам проверки аудиторы предложили открыть бесплатные общественные туалеты на территории всех парков города, а также, по возможности, на других общественных территориях, и рассмотреть возможность установки в парках города питьевых фонтанчиков.