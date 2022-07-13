Общество

Во всех парках Волгограда хотят установить туалеты и питьевые фонтанчики

Общество 13.07.2022 21:20
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13.07.2022 21:20



КСП Волгограда обнародовала результаты аудита эффективности  использования бюджетных средств, направленных в 2018-2020 годах на благоустройство общественных территорий.  Как сообщили ИА «Высота 102» в контрольно-счетной палате, аудиторы проверили парк  «Сказка» в Ворошиловском районе,  парк им. Гагарина в Краснооктябрьском районе и общественную территория по ул. Ангарской.

В КСП  отметили, что на всех трёх территориях обустроены поливочные водопроводы, а в парках «Сказка» и им. Ю.А. Гагарина установлены бесплатные общественные туалеты. 

Между тем, выявлены отдельные недостатки при благоустройстве мест отдыха горожан, факты неэффективного использования бюджетных средств, нарушения условий исполнения контрактов.

Так, были зафиксированы повреждения  скамеек, качелей, металлических ограждений, а также тактильной плитки, предназначенной для слабовидящих людей.
Большинство недостатков возникло уже в результате активной эксплуатации парковых зон, подчеркнули аудиторы.

По результатам проверки аудиторы предложили открыть  бесплатные общественные туалеты на территории всех парков города, а также, по возможности, на других общественных территориях, и рассмотреть возможность установки в парках города питьевых фонтанчиков.

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о нехватке в Волгограде бесплатных туалетов, а также о частных поломках стационарных модулей.

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