«Растут доходы и деловая активность»: бюджет Волгоградской области внушает оптимизм









Налоговые поступления в бюджет Волгоградской области в первом полугодии текущего года свидетельствует об устойчивости экономики региона, росту деловой активности и доходов населения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в УФНС России по Волгоградской области.

Так, за шесть месяцев поступления в бюджет региона составили 55,1 млрд рублей с темпом роста 124,2 %.

Основными источниками доходной части регионального бюджета стали:

- налог на прибыль с объемом поступлений 18,9 млрд рублей и темпом роста 176,5%;

- налог на доходы физических лиц, мобилизация (поступления без учета возвратов) по которому составила 21,4 млрд рублей при темпе роста 114,2 %.

При этом объем возвращенных денежных средств по НДФЛ на банковские счета налогоплательщиков увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза и составил 4,5 млрд рублей.

От упрощенной системы налогообложения поступления составили 4,4 млрд рублей с темпом роста 128,3 %. Налог на имущество организаций принес в казну 3,9 млрд рублей. Темп роста -107,2 %.

Консолидированный бюджет Волгоградской области в части администрируемых налоговыми органами доходов по итогам 6 месяцев текущего года к годовым бюджетным назначениям исполнен на 49 %.

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