Доходы бюджета Волгоградской области бьют рекорды

Экономика 11.07.2022 15:38
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11.07.2022 15:38
На 23,5% или 13,9 миллиарда рублей выросли за полгода доходы бюджета Волгоградской области, сообщили в комитете финансов региона.
Всего за первое полугодие текущего года в областную казну поступило 72,9 миллиарда рублей. Из них 48,5 миллиарда - собственные доходы бюджета. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет увеличились на 10,5 миллиарда рублей, что на 27,8% больше уровня прошлого года.
Наибольший прирост отмечен по налогу на прибыль организаций - 76,5%. Фактическое поступление по налогу составило 18,9 миллиарда рублей. На 17,4% или до 8,8 миллиарда выросли акцизы.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 24,4 миллиарда рублей - на 15,7% или 3,3 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года.
В облфине напомнили, что в Волгоградской области в дополнение к федеральному пакету мер поддержки экономики из-за санкций реализуются и региональные. Так, в Волгоградской области общий объем областной поддержки реального сектора экономики оценивается в 10 миллиардов рублей.
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