Происшествия

Сторонник нацистов задержан в Волгограде с оружием и взрывчаткой

Происшествия 13.07.2022 09:55
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13.07.2022 09:55



Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области задержали в Волгограде 33-летнего местного жителя с оружием, взрывчаткой и боеприпасами производства Польши. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, задержанный является приверженцем националистической идеологии.



По месту проживания волгоградца обнаружено и изъято 3 килограмма тротила, корпус гранаты времен Великой Отечественной войны, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, два флага со свастикой.
- В ходе проведения обыска подозреваемый попытался избавиться от улик, сбросив принадлежащей ему рюкзак с балкона по месту жительства, - сообщили в УФСБ. 



В данном рюкзаке находились пригодный для стрельбы пистолет, 60 патронов различного калибра, две гранаты Ф-1, граната О-23 (иностранного производства, Польша), два СВУ, средства инициирования в количестве 94 штук.
В противоправной деятельности подозреваемый полностью сознался.



По материалам УФСБ СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК России. Проводится следствие. 
Фото: УФСБ России по Волгоградской области

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