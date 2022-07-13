Сторонник нацистов задержан в Волгограде с оружием и взрывчаткой









Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Волгоградской области задержали в Волгограде 33-летнего местного жителя с оружием, взрывчаткой и боеприпасами производства Польши.

Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области, задержанный является приверженцем националистической идеологии.













По месту проживания волгоградца обнаружено и изъято 3 килограмма тротила, корпус гранаты времен Великой Отечественной войны, а также ствольная коробка и ствол винтовки Mauser 98k, два флага со свастикой.

- В ходе проведения обыска подозреваемый попытался избавиться от улик, сбросив принадлежащей ему рюкзак с балкона по месту жительства, - сообщили в УФСБ.













В данном рюкзаке находились пригодный для стрельбы пистолет, 60 патронов различного калибра, две гранаты Ф-1, граната О-23 (иностранного производства, Польша), два СВУ, средства инициирования в количестве 94 штук.

В противоправной деятельности подозреваемый полностью сознался.













По материалам УФСБ СЧ СУ УМВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК России. Проводится следствие.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области