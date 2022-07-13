В Волгоградской области речка-«хамелеон» снова сменила окраску





Река Перевозинка в Новоаннинском районе Волгоградской области не перестает удивлять местных жителей. Напомним, ранее она уже дважды меняла свой цвет, а после проверки Росприроднадзора выяснилось, что причина красного цвета – переизбыток марганца. На этот раз, сообщили ИА «Высота 102» читатели, водоем поменял окрас и стал местами желтым.

– Сколько себя помню, всегда были проблемы с этой речкой, – рассказала местная жительница Анастасия Завражина. – Все происходит из-за канализационных труб, которые отходят от многих домовладений прямиком в Перевозинку. Оно ж так экономнее для семейного бюджета – ассенизатора не нужно вызывать. Зато потом удивляемся: то вода красная, то муть, то запах какой-то.

Девушка отмечает, что, как и в прошлый раз, качество воды ухудшается в месте, где река Перевозинка впадает в более крупную реку – Бузулук.

– Как не подойдешь к речке, постоянная вонь! - жалуется Анастасия. – Сколько еще нам терпеть это безобразие?

Напомним, в первый раз река поменяла свой цвет на красный в сентябре 2020 года. Ровно через год жители Новоаннинского района снова обнаружили в водоеме бурые оттенки. Тогда чиновники предполагали, что виновником загрязнения мог стать находящийся неподалеку элеватор. Однако найти ответственных за изменения цвета так и не удалось.

Фото телеграм-канал «Новоаннинский сегодня»