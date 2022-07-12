Происшествия

В Волгоградской области 10 юных байкеров пострадали в ДТП

Происшествия 12.07.2022 09:23
0
12.07.2022 09:23



С начала июля на дорогах в Волгоградской области в ДТП пострадали 10 несовершеннолетних, которые управляли различной мототехникой. 
- Данные происшествия зарегистрированы на дорогах общего пользования, а совершившие их юные водители, не имели водительского удостоверения, необходимых навыков вождения и защитной экипировки. Преимущественно, такие ДТП характерны для сельской местности, - уточнили в региональном главке МВД. 
Так, 10 июля в Суровикино произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» и мотоцикла под управлением девятиклассника. В результате несовершеннолетний водитель и его 15-летний пассажир с переломами госпитализированы. 
В этот же день в Старополтавском районе пострадал 13-летний водитель мопеда «Рейсер» и его 11-летняя пассажирка. Подросток не справился с управлением и допустил падение. Пострадавших доставили в больницу.
В городе Николаевск 16-летний водитель без прав управлял мотоциклом «Лифан». Не справившись с управлением он допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла и 15-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу.



Аварии с участием несовершеннолетних водителей мототехники также произошли в Новоаннинском и Нехаевском районах Волгоградской области. Там в результате двух аварий пострадали три человека: двое 15-летних водителей и 19-летняя девушка-пешеход. 
Сотрудники ГИБДД напоминают, что  за управление несовершеннолетним водителем, которому уже исполнилось 16 лет, мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
Если же водители младше 16 лет, то ответственность за них несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности. В данном случае транспортное средство также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Собственник транспортного средства, передавший право управления несовершеннолетнему, может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
12.07.2022 09:52
Происшествия 12.07.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 08:41
Происшествия 12.07.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 08:02
Происшествия 12.07.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 07:52
Происшествия 12.07.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 06:02
Происшествия 12.07.2022 06:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 19:17
Происшествия 11.07.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 17:48
Происшествия 11.07.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 17:02
Происшествия 11.07.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 15:51
Происшествия 11.07.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 14:13
Происшествия 11.07.2022 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 14:02
Происшествия 11.07.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 13:29
Происшествия 11.07.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 12:47
Происшествия 11.07.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 11:01
Происшествия 11.07.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 10:53
Происшествия 11.07.2022 10:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:15
В центре города на пешеходную зону снова рухнул карниз ВолгоградстатаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области с июня утонули 12 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область посвятила урожай-2022 юбилею победы под СталинградомСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде с третьего раза нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде к середине лета могут открыть второй по счету пляжСмотреть фотографии
11:44
Волжский политехникум объявил дополнительный набор для нужд Гремячинского ГОКаСмотреть фотографии
11:05
На «Соединение фронтов» под Волгоградом направят 7 млн рублейСмотреть фотографии
10:41
В России РПН подтвердил первый случай оспы обезьянСмотреть фотографии
10:13
ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом домеСмотреть фотографии
10:10
Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»Смотреть фотографии
09:55
Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зернаСмотреть фотографии
09:52
Сторож фермы угнал машину и умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
09:23
В Волгоградской области 10 юных байкеров пострадали в ДТПСмотреть фотографии
09:16
Замешанные в убийстве волгоградца Гребенюка требуют отмены приговораСмотреть фотографии
08:41
Утром 12 июля при пожаре под Волгоградом обгорел мужчинаСмотреть фотографии
08:02
Грузовик задавил на ул. Череповецкой 84-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
07:52
«Слышь, Васек! Ты чо-то перепутал?»: потасовка возле Ворошиловского ТЦ попала на видеоСмотреть фотографии
06:02
Пьют и женщины, и «дети»: в Волгоградской области 44 водителя сели пьяными за рульСмотреть фотографии
05:40
Ожидайте уже сегодня: ливни с грозами собьют температуру в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:54
«Невозможно дышать»: жители юга Волгограда жалуются на странный воздухСмотреть фотографии
20:29
Установлена причина заболевания детей в лагере «Солнечный» под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде отменили аукцион на проектирование галереи между терминалами в аэропортуСмотреть фотографии
19:23
В Волгограде отреставрируют памятник волжским речникам «Гаситель»Смотреть фотографии
19:17
В Волгоградской области подняли из воды труп спасшего детей жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
19:14
«Любовь покрылась тиной»: волгоградцы изнывают от жары у неработающих фонтановСмотреть фотографии
19:04
Доставайте веера: в Волгограде в 4 районах в жару отключат электричествоСмотреть фотографии
18:12
Экс-чиновник, начальник колонии и бизнесмен идут под суд за картельный сговор под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Под Волгоградом 36-летняя женщина утонула на мелководье в ямеСмотреть фотографии
17:20
Яму-автоловушку закатали в асфальт на проспекте Университетском в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
В Волгограде дерево рухнуло на машину «Концессий теплоснабжения»Смотреть фотографии
 