В Волгоградской области 10 юных байкеров пострадали в ДТП









С начала июля на дорогах в Волгоградской области в ДТП пострадали 10 несовершеннолетних, которые управляли различной мототехникой.

- Данные происшествия зарегистрированы на дорогах общего пользования, а совершившие их юные водители, не имели водительского удостоверения, необходимых навыков вождения и защитной экипировки. Преимущественно, такие ДТП характерны для сельской местности, - уточнили в региональном главке МВД.

Так, 10 июля в Суровикино произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» и мотоцикла под управлением девятиклассника. В результате несовершеннолетний водитель и его 15-летний пассажир с переломами госпитализированы.

В этот же день в Старополтавском районе пострадал 13-летний водитель мопеда «Рейсер» и его 11-летняя пассажирка. Подросток не справился с управлением и допустил падение. Пострадавших доставили в больницу.

В городе Николаевск 16-летний водитель без прав управлял мотоциклом «Лифан». Не справившись с управлением он допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла и 15-летний пассажир с травмами госпитализированы в больницу.













Аварии с участием несовершеннолетних водителей мототехники также произошли в Новоаннинском и Нехаевском районах Волгоградской области. Там в результате двух аварий пострадали три человека: двое 15-летних водителей и 19-летняя девушка-пешеход.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление несовершеннолетним водителем, которому уже исполнилось 16 лет, мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Если же водители младше 16 лет, то ответственность за них несут законные представители (родители, опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности. В данном случае транспортное средство также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Собственник транспортного средства, передавший право управления несовершеннолетнему, может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



