Пьют и женщины, и «дети»: в Волгоградской области 44 водителя сели пьяными за руль





В Волгоградской области всего за два выходных дня полицейские остановили на дорогах 44 водителя с явными признаками опьянения. При этом, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МВД России, все чаще нетрезвое вождение позволяют себе совсем молодые водители и женщины. Несмотря на свое состояние, практически каждый не забывает о праве на отказ от освидетельствования на месте.

– В Советском районе Волгограда инспекторы остановили «четырнадцатую» под управлением 18-летнего водителя, не имеющего права и с признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования водитель отказался, – сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В Центральном районе нарядом ДПС был остановлен Opel Kadett, управляла которым 39-летняя женщина также с признаками опьянения. От прохождения всех видов освидетельствования она отказалась. В Ворошиловском районе внимание инспекторов привлекла «Лада Приора» за управлением 26-летнего мужчины с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

Все нарушители, уточняют в полиции, были отстранены от управления, составлены административные протоколы, а транспортные средства помещены на специализированные стоянки.

– Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами законного требования о прохождении медицинского освидетельствования влечет административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, – напоминают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – а управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

О фактах пьяной езды жителям Волгограда следует сообщать ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8442) 93-77-75, 33-24-27.