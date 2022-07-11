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«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом более 500 школ Волгоградской области

Телеком 11.07.2022 15:52 Новости компаний
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11.07.2022 15:52 Новости компаний


«Ростелеком» завершил в Волгоградской области реализацию проекта по подключению общеобразовательных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД). Специалисты национального провайдера организовали для 536 региональных школ защищенное подключение, криптографическую защиту каналов связи, автоматическое сквозное шифрование данных и систему фильтрации нежелательного контента при использовании интернета в учебном процессе. 
Безопасная цифровая среда для детей и подростков остается актуальным вопросом применения информационных технологий. Подключение общеобразовательных учреждений к сети с фильтрацией контента является целесообразным шагом и обеспечивает получение учениками допустимой информации в защищенной цифровой среде. Более того, это окажет благоприятное влияние на организаторскую и воспитательную работу в школах, — отметила Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Единая сесть передачи данных для общеобразовательных школ создана по заказу Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» выступает исполнителем проекта и обеспечивает подключение образовательных учреждений к ЕСПД по всей стране. 
Единая сеть передачи данных является частью программы по цифровизации РФ, которая активно внедряется нашей компанией в административные структуры Волгоградской области на протяжении последних лет. ”Ростелеком” продолжает работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры и для социально значимых учреждений. Уверен, что для современного образования доступ в интернет с многоуровневой защитой является объективной необходимостью качественного обучения детей, —  рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Единая сеть передачи данных представляет собой совокупность сетей магистральных каналов передачи данных с узлами доступа в административных центрах субъектов Российской Федерации. Сеть является неотъемлемой частью инфраструктуры электронного правительства и предназначена также для передачи информации федеральными органами исполнительной власти.
Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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