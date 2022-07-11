Общество

В Волгограде отменили аукцион на проектирование галереи между терминалами в аэропорту

Общество 11.07.2022 20:03
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11.07.2022 20:03



ПАО «Международный аэропорт Волгограда» отменило закупку на 1,3 миллиона рублей по разработке проектно-сметной документации на строительство переходной галереи между терминалами внутренних и международных авиалиний. 
Как сообщает ИА «Высота 102», заказчик объявил об этом сегодня, 11 июля, за день до окончания срока подачи заявок. Ранее отмечалось, что участниками этого электронного аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
В извещении об отмене закупки поясняется, что решение принято в соответствии с пунктом 20 закупочной документации и разделом 49 Положения о закупке товаров, работ, услуг.
Ранее сообщалось, что еще в 2020 году Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгограда. Тогда отмечалось, что в рамках проектной документации, одобренной экспертами, с целью создания более комфортных условий для пассажиров и оптимизации технологических процессов планируется объединить построенные в 2016 и 2018 годах терминалы международных и внутренних авиалиний.
Для этого между терминалами, а также со стороны перрона на всю длину терминалов планировалось пристроить новые дополнительные части здания. Со стороны аванперрона в пристраиваемой части оборудовать четыре телескопических трапа. 
Первый и пока единственный телетрап в аэропорту Волгограда был построен и протестирован в начале июня 2022 года. Второй телетрап планировали открыть до конца месяца.
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