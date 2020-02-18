Главгосэкспертиза одобрила телетрапы и объединение двух терминалов в аэропорту Волгограда





Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгограда. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в Главгосэкспертизе России, в рамках проектной документации, одобренной экспертами, с целью создания более комфортных условий для пассажиров и оптимизации технологических процессов планируется объединить построенные в 2016 и 2018 годах терминалы международных и внутренних авиалиний. При этом пропускная способность объединенного терминала останется неизменной –2 миллиона пассажиров в год.

Для этого между терминалами, а также со стороны перрона на всю длину терминалов планируется пристроить новые дополнительные части здания. Со стороны аванперрона в пристраиваемой части будут оборудованы четыре телескопических трапа. Работы пройдут в три этапа.

На первом этапе помимо строительства нового сектора будет сооружена дизельная электростанция и реконструирована привокзальная площадь, а пожарный резервуар переоборудуют в накопительную емкость дождевого стока. Кроме того, здесь увеличат вместимость долгосрочной парковки и парковки для гостиницы.

На втором этапе будут завершены основные строительно-монтажные работы. Третий этап реконструкции предусматривает завершающую реорганизацию зон терминалов под нужды объединенного аэровокзального комплекса.

Проект реконструкции разработан ООО "Спектрум-Холдинг". Финансировать работы планируется из собственных средств застройщика АО "Международный аэропорт Волгоград".

Справка. Волгоградский международный аэропорт "Гумрак" – международный аэропорт федерального значения, созданный в 1952 году на базе бывшего одноименного военного аэродрома, действовавшего здесь с конца 20-х годов XX века. В ходе подготовки Волгограда к Чемпионату мира по футболу 2018 года был разработан проект комплексной реконструкции и модернизации аэропорта. К мундиалю построили новые аэровокзальные комплексы международных и внутренних воздушных линий.



