Главгосэкспертиза одобрила телетрапы и объединение двух терминалов в аэропорту Волгограда

Общество 18.02.2020 12:18
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18.02.2020 12:18
Получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгограда. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в Главгосэкспертизе России, в рамках проектной документации, одобренной экспертами, с целью создания более комфортных условий для пассажиров и оптимизации технологических процессов планируется объединить построенные в 2016 и 2018 годах терминалы международных и внутренних авиалиний. При этом пропускная способность объединенного терминала останется неизменной –2 миллиона пассажиров в год.
Для этого между терминалами, а также со стороны перрона на всю длину терминалов планируется пристроить новые дополнительные части здания. Со стороны аванперрона в пристраиваемой части будут оборудованы четыре телескопических трапа. Работы пройдут в три этапа.
На первом этапе помимо строительства нового сектора будет сооружена дизельная электростанция и реконструирована привокзальная площадь, а пожарный резервуар переоборудуют в накопительную емкость дождевого стока. Кроме того, здесь увеличат вместимость долгосрочной парковки и парковки для гостиницы.
На втором этапе будут завершены основные строительно-монтажные работы. Третий этап реконструкции предусматривает завершающую реорганизацию зон терминалов под нужды объединенного аэровокзального комплекса.
Проект реконструкции разработан ООО "Спектрум-Холдинг". Финансировать работы планируется из собственных средств застройщика АО "Международный аэропорт Волгоград".
Справка. Волгоградский международный аэропорт "Гумрак" – международный аэропорт федерального значения, созданный в 1952 году на базе бывшего одноименного военного аэродрома, действовавшего здесь с конца 20-х годов XX века. В ходе подготовки Волгограда к Чемпионату мира по футболу 2018 года был разработан проект комплексной реконструкции и модернизации аэропорта. К мундиалю построили новые аэровокзальные комплексы международных и внутренних воздушных линий.
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