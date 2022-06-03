На видео попал первый запуск телетрапа в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда протестировали новый телетрап, позволяющий пассажирам авиарейсов комфортно и безопасно добираться до основного здания терминала. Как сообщает ИА «Высота 102», тестовый запуск телескопического трапа снял с высоты и воздуха популярный волгоградский видеограф.

— Ура! Первая стыковка самолета с телетрапом в Волгограде. Красавец Airbus a321 и аэропорт Волгоград, — поделился новостью в своих соцсетях автор видео Александр Блинков.

Один из телетрапов будут использовать на рейсах внутренних авиалиний, второй рукав обещают запустить в эксплуатацию в середине июня — сооружение «бросят» на международные перевозки. Длина телескопических трапов составляет 71 метр, из которых выдвижная часть — 40 метров.

Видео: Волгоградсверху / Youtube.com