Житель Волжского съел рыбу и умер от ботулизма

Происшествия 09.07.2022 12:35
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09.07.2022 12:35
В Волжском умер 63-летний мужчина, госпитализированный с диагнозом пищевой ботулизм.
В экстренных службах ИА «Высота 102» сообщили, что мужчина был госпитализирован 7 июля в инфекционную больницу города в тяжелом состоянии. В комитете здравоохранения сообщили информагентству, что опасная инфекция подтвердилась по итогам лабораторных исследований.
Известно, что мужчина отравился рыбой.
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