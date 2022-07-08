В Волгоградской области производили копченую грудинку из мяса с антибиотиками









Остатки антибиотиков были обнаружены в грудинке копчено-вареной, которая производилась в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, данный факт свидетельствует о несоответствии требованиям безопасности пищевой продукции.





Производителем грудинки является ООО «Традиции Царицына». По данным системы, предприятием было выработано более 290 кг мясной продукции, в которой нашли следы антибиотиков. Поставщиком сырья, как выяснилось, является МПК ООО «Гвардия» из Ставропольского края.





В адрес территориального Управления Россельхознадзора, где расположено предприятие, поставившее сырье, направлена информация о выявлении лекарственного препарата в мясной продукции для принятия оперативных мер реагирования.





Производителя мясной продукции наказывать не стали на основании объявленного моратория на проведение проверок. Компания отделалась предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований, предъявляемых к качеству продукции.



