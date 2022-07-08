В Волжском водитель «четырнадцатой» устроил ДТП с перевертышем









В городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Есть информация об одном пострадавшем в дорожной аварии. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 8 июля, результат дорожного происшествия на улице Карбышева на камеру мобильного телефона засняли очевидцы.

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и опрокинулся. В момент переворота автомобиль также столкнулся с «ВАЗ-2105».

– В результате ДТП водитель «четырнадцатой» доставлен в больницу Волжского, – пояснили в пресс-службе МВД. – На месте работают экипажи ГИБДД, движение осуществляется в штатном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, группа ВКонтакте "Road Help Волжский"