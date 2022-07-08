Происшествия

В Волжском водитель «четырнадцатой» устроил ДТП с перевертышем

Происшествия 08.07.2022 12:50
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08.07.2022 12:50




В городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Есть информация об одном пострадавшем в дорожной аварии. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 8 июля, результат дорожного происшествия на улице Карбышева на камеру мобильного телефона засняли очевидцы. 

По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и опрокинулся. В момент переворота автомобиль также столкнулся с «ВАЗ-2105». 

– В результате ДТП водитель «четырнадцатой» доставлен в больницу Волжского, – пояснили в пресс-службе МВД. – На месте работают экипажи ГИБДД, движение осуществляется в штатном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области, группа ВКонтакте "Road Help Волжский"

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