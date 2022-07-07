Происшествия

На улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде в ДТП погиб мотоциклист

Происшествия 07.07.2022 21:35
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07.07.2022 21:35



В Ворошиловском районе Волгограда погиб 30-летний мотоциклист. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 7 июля в восемь часов вечера.

«Нисан» под управлением 52-летнего водителя двигался  по улице Рабочие-Крестьянская со стороны Советского района и  на пересечении с улицей Иркутская, перестраиваясь  с крайнего правого ряда в крайний левый, протаранил мотоцикл. Мотоциклист  двигался в попутном направлении в левом ряду.



От полученных травм 30-летний мотоциклист скончался на месте.

Установлено, что он  не имел права управления транспортным средством, в подразделениях ГИБДД на регистрационном учёте не стоял.  На месте работает следственно-оперативная группа, экипажи городской ГИБДД.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

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