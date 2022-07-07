На улице Рабоче-Крестьянской в Волгограде в ДТП погиб мотоциклист









В Ворошиловском районе Волгограда погиб 30-летний мотоциклист. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 7 июля в восемь часов вечера.





«Нисан» под управлением 52-летнего водителя двигался по улице Рабочие-Крестьянская со стороны Советского района и на пересечении с улицей Иркутская, перестраиваясь с крайнего правого ряда в крайний левый, протаранил мотоцикл. Мотоциклист двигался в попутном направлении в левом ряду.













От полученных травм 30-летний мотоциклист скончался на месте.





Установлено, что он не имел права управления транспортным средством, в подразделениях ГИБДД на регистрационном учёте не стоял. На месте работает следственно-оперативная группа, экипажи городской ГИБДД.