



В Волгограде на маршрутах №8 и 10а в новых троллейбусах на автономной ходу установят третий терминал для самостоятельной оплаты проезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, волгоградцы смогут без проблем оплатить проезд при входе в любую дверь троллейбуса. Оплату наличными по-прежнему продолжит принимать водитель.

- В настоящее время специалисты МУП «Метроэлектротранс» производят монтаж дополнительных терминалов, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Этот процесс предприятие совместило с обновлением программного обеспечения. Работы производятся поочередно на каждом троллейбусе в период технического обслуживания подвижного состава в депо. На обоих маршрутах сохраняется комфортный интервал движения, утвержденный расписанием.

Установленные в салонах терминалы еще не подключены к системе и временно закрыты от пассажиров. Остальные два продолжают работу в штатном режиме.

Тем временем жители города продолжают жаловаться на нововведения с безналичной оплатой. Волгоградцы ссылаются на постоянные проблемы с работой аппаратов.

– В час пик просто невозможно оплатить за проезд, – сообщил накануне информагентству Алексей Игнатов. – Аппараты либо не работают, либо начинают глючить из-за постоянного потока людей, которые пытаются оплатить свой проезд. Приходится через заполненный автобус протискиваться к водителю.