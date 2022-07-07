Общество

В волгоградских электробусах установят третий терминал для оплаты проезда

Общество 07.07.2022 18:50
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07.07.2022 18:50


В Волгограде на маршрутах №8 и 10а в новых троллейбусах на автономной ходу установят третий терминал для самостоятельной оплаты проезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, волгоградцы смогут без проблем оплатить проезд при входе в любую дверь троллейбуса. Оплату наличными по-прежнему продолжит принимать водитель. 

- В настоящее время специалисты МУП «Метроэлектротранс» производят монтаж дополнительных терминалов, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Этот процесс предприятие совместило с обновлением программного обеспечения. Работы производятся поочередно на каждом троллейбусе в период технического обслуживания подвижного состава в депо. На обоих маршрутах сохраняется комфортный интервал движения, утвержденный расписанием.  

Установленные в салонах терминалы еще не подключены к системе и временно закрыты от пассажиров. Остальные два продолжают работу в штатном режиме. 

Тем временем жители города продолжают жаловаться на нововведения с безналичной оплатой. Волгоградцы ссылаются на постоянные проблемы с работой аппаратов. 

– В час пик просто невозможно оплатить за проезд, – сообщил накануне информагентству Алексей Игнатов. – Аппараты либо не работают, либо начинают глючить из-за постоянного потока людей, которые пытаются оплатить свой проезд. Приходится через заполненный автобус протискиваться к водителю. 

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