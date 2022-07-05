Хорошо только до пятидесяти: онколог отмерил срок волгоградским алкоголикам





Чрезмерное употребление алкоголя чревато развитием таких смертельно опасных заболеваний как рак ротовой полости и глотки, рак пищевода, гортани, печени и других органов. По словам заведующего онкологическим отделением Волгоградского областного диспансера №7 Станислава Толстопятова, не допустить печальных последствий может любой зависимый. Главное – вовремя остановиться и довериться врачам.

– Алкоголь, а также продукты его распада – это серьезные факторы риска развития злокачественных опухолей в ряде органов пищевого тракта, – говорит кандидат медицинских наук Станислав Толстопятов. – Известно, что типичными видами онкологии у страдающих пьянством является рак печени и пищевода.

Как поясняет специалист, при постоянном употреблении спиртосодержащих напитков происходит повреждение клеток печени, которые начинают заменяться цирротическими элементами. В связи с этим снижается эффективность работы органа, а сам он увеличивается в размерах. В результате наступает цирроз.

– Часто на фоне цирроза печени у пациента возникает рак. Как показывает моя практика, подобный диагноз «Цирроз – рак» максимально усложняет проведение операции – резекции (удаления) поврежденных участков, – делится опытом специалист. – Нередко подобный диагноз приводит к летальному исходу.

Помимо печени алкоголь больно бьет по органам пищеварения.

– Алкоголь раздражает слизистые оболочки желудка и пищевода. Данный процесс приводит к появлению участков эрозии, а затем и язв, – говорит Толстопятов. – Со временем язвы трансформируются в раковые метастазы.

Алкогольная зависимость начинает сказываться на здоровье человека уже к 50 годам.

– Как показывает статистика, восьми из 10 пациентов с алкогольной зависимостью мы проводим операцию на пищеводе в связи со злокачественными опухолями. Высокая заболеваемость раком пищевода напрямую зависит от количества употребляемых спиртных напитков. Негативный эффект многократно возрастает, если пациент при этом курит и плохо питается. Такие условия идеально подходят для быстрого роста сформировавшихся онкологических клеток.

Толстопятов предупреждает, что прием алкоголя между сеансами химиотерапии неизбежно приводит к летальному исходу, поскольку организм, отягощенный процедурой, значительно ослаблен.

Чтобы избежать тяжелых последствий врач советует отказаться от вредных привычек и регулярно наблюдаться у специалистов.

– На сегодняшний день один из действенных методов предупредить развитие онкологии – регулярно и вовремя проходить диспансеризацию, – советует врач-онколог. – Полноценная процедура диспансеризации позволяет эффективно выявлять заболевание, предрасположенность к нему на ранних стадиях.