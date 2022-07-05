







Трагическое происшествие случилось накануне на автодороге «Волгоград-Сальск» в Котельниковском районе.





Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в девять часов вечера неустановленный водитель на 190 км автодороги сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.





После наезда на человека водитель с места происшествия скрылся. Пешеход скончался на месте.





Личность водителя устанавливается и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.



