Происшествия 05.07.2022 11:14
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05.07.2022 11:14
Трагическое происшествие случилось накануне на автодороге «Волгоград-Сальск» в Котельниковском районе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в девять часов вечера неустановленный водитель на 190 км автодороги сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.
После наезда на человека водитель с места происшествия скрылся. Пешеход скончался на месте.
Личность водителя устанавливается и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.
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